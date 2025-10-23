Une matinée contée spectacle enfants La Comédie du Finistère Brest

Une matinée contée spectacle enfants La Comédie du Finistère Brest jeudi 23 octobre 2025.

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-10-23 10:30:00

fin : 2025-10-24 11:00:00

2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26

Des histoires théâtralisées, mouvementées, dansées, chantées ? Des contes en corps et encore !

Les matinées contées, ce sont des histoires théâtralisées, animées par 2 comédiens à destination des plus jeunes (jusqu’à 3ans) Comptines signées, marionnettes, jeux d’ombres et musiques acoustiques, de quoi ravir les mirettes et les oreilles de vos tout-petits.

Durée 30 minutes

Public enfant jusqu’à 3 ans

Réservation conseillée .

+33 6 19 98 07 16

