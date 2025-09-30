Une matinée en chanson Beaulieu-lès-Loches

Une matinée en chanson Beaulieu-lès-Loches mardi 30 septembre 2025.

Une matinée en chanson

4 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-30 10:30:00

fin : 2025-09-30 12:00:00

2025-09-30

Le service d’accueil de jour vous propose de participer à un moment de partage autour de chansons connues de tous ! Animé par Vincent.

4 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr

English :

The day care service invites you to join in a moment of sharing around songs known to all! Hosted by Vincent.

German :

Der Tagesbetreuungsdienst schlägt Ihnen vor, an einem gemeinsamen Moment rund um allseits bekannte Lieder teilzunehmen! Moderiert von Vincent.

Italiano :

Il servizio diurno vi invita a partecipare a un momento di condivisione attorno a canzoni familiari a tutti! Guidato da Vincent.

Espanol :

El servicio de guardería le invita a participar en un momento de compartir en torno a canciones conocidas por todos Dirigido por Vincent.

