Une matinée en chanson Beaulieu-lès-Loches mardi 30 septembre 2025.
4 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Début : 2025-09-30 10:30:00
fin : 2025-09-30 12:00:00
2025-09-30
Le service d’accueil de jour vous propose de participer à un moment de partage autour de chansons connues de tous ! Animé par Vincent.
4 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr
English :
The day care service invites you to join in a moment of sharing around songs known to all! Hosted by Vincent.
German :
Der Tagesbetreuungsdienst schlägt Ihnen vor, an einem gemeinsamen Moment rund um allseits bekannte Lieder teilzunehmen! Moderiert von Vincent.
Italiano :
Il servizio diurno vi invita a partecipare a un momento di condivisione attorno a canzoni familiari a tutti! Guidato da Vincent.
Espanol :
El servicio de guardería le invita a participar en un momento de compartir en torno a canciones conocidas por todos Dirigido por Vincent.
