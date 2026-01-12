Une matinée en dehors des sentiers battus La Tour-d’Auvergne
Une matinée en dehors des sentiers battus La Tour-d’Auvergne jeudi 12 février 2026.
Place de l’église La Tour-d’Auvergne Puy-de-Dôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : Jeudi 2026-02-12 08:30:00
fin : 2026-03-05 12:00:00
2026-02-12
Vos 2 guides locaux, Yvou et Joel, vous emmèneront pour une escapade à la découverte de lieux peu fréquentés.
Au programme vues à 360° à la rencontre des espaces préservés et de la faune sauvage du versant Ouest du Massif du Sancy.
Place de l’église La Tour-d’Auvergne 63680 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 26 51 14 yveslartigue@orange.fr
English :
Your 2 local guides, Yvou and Joel, will take you on an escapade to discover little-visited places.
On the program: 360° views of the unspoilt countryside and wildlife of the western slopes of the Massif du Sancy.
L’événement Une matinée en dehors des sentiers battus La Tour-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy