Une matinée en dehors des sentiers battus

Place de l’église La Tour-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12 08:30:00

fin : 2026-03-05 12:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Vos 2 guides locaux, Yvou et Joel, vous emmèneront pour une escapade à la découverte de lieux peu fréquentés.

Au programme vues à 360° à la rencontre des espaces préservés et de la faune sauvage du versant Ouest du Massif du Sancy.

.

Place de l’église La Tour-d’Auvergne 63680 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 26 51 14 yveslartigue@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Your 2 local guides, Yvou and Joel, will take you on an escapade to discover little-visited places.

On the program: 360° views of the unspoilt countryside and wildlife of the western slopes of the Massif du Sancy.

L’événement Une matinée en dehors des sentiers battus La Tour-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy