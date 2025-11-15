Une matinée enchantée Spectacle enfants La Comédie du Finistère Brest

Une matinée enchantée Spectacle enfants

Les aventures de Gagon, le raton continue ! Après Une Matinée contée , découvrez l’Enchantée !

A l’approche des fêtes, la compagnie A Luna Théâtre vous propose un spectacle interactif et tout doux, spécialement conçu pour les tout-petits (0-3ans) mais adoré jusqu’à 6 ans.

C’est l’hiver, et Gagon attend impatiemment la neige…

Maman a plus d’un tour dans son sac pour l’aider à patienter musiques & histoires au pied du sapin, en compagnie de moult petits lutins…!

Et puis finalement, elle lui montrera que la neige et les cadeaux… ce n’est peut-être pas ce qui a de plus important !

Un petit moment suspendu pour les familles, entre poésie, humour et interactions adaptées aux tout-petits, des musiques originales jouées en live et des personnages attachants pour explorer les valeurs de l’amitié, du partage et de la joie d’être ensemble.

Informations pratiques

Durée 30 minutes

Réservation conseillée .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10

