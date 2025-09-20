Une médiathèque dans une ancienne usine de dentelle Mediathèque Louis Aragon Calais

Une médiathèque dans une ancienne usine de dentelle Mediathèque Louis Aragon Calais samedi 20 septembre 2025.

Une médiathèque dans une ancienne usine de dentelle Samedi 20 septembre, 11h30, 15h30 Mediathèque Louis Aragon Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:15:00

Le saviez-vous ? La médiathèque Louis Aragon est une ancienne usine de dentelle. Plongez dans l’histoire de ce lieu et (re)découvrez son architecture.

Mediathèque Louis Aragon 16 rue du pont lottin 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 46 20 40

Journées européennes du patrimoine 2025

©Archives municipales de Calais