UNE MEDIATHEQUE PLEINE DE RESSOURCES, Espace culturel Louise de Savoie,, Saint-Jean-de-Maurienne

Informations pratiques

UNE MEDIATHEQUE PLEINE DE RESSOURCES Samedi 19 septembre, 13h00, 14h30 Espace culturel Louise de Savoie, Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Venez découvrir le métier de bibliothècaire.

Espace culturel Louise de Savoie, Rue de l’Orme 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 05 20 20 http://mediatheque.saintjeandemaurienne.fr

Venez découvrir le métier de bibliothècaire.

©Mairie