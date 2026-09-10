Une médiatrice pour un dimanche au Garric Blanc, Maison du Garric Blanc, Pontcirq

Informations pratiques

Une médiatrice pour un dimanche au Garric Blanc Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Maison du Garric Blanc Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tout au long de cette journée, Anaïs Lemoussu sera la médiatrice du Garric Blanc. Diplômée en histoire et en archivistique audiovisuelle, elle est chargée de sensibilisation et d’information à l’Office du patrimoine et des sites du canton de Genève.

À la Maison du Garric Blanc, elle vous fera découvrir l’histoire de cette demeure et vous présentera les particularités architecturales de cette maison élémentaire, inscrite au titre des Monuments historiques depuis août 2025.

Maison du Garric Blanc 158 route de la Crouzette 46150 Pontcirq Pontcirq 46150 Lot Occitanie 07 86 67 47 65 Pas de transport à proximité. Parking aménagé à côté de la maison – permet l’accès à des personnes en situation de handicap

Anaïs Lemoussu sera la médiatrice de cette Journée au Garric Blanc. Elle est diplomée en histoire et archivistique audiovisuelle. Elle est chargée de sensibilisation et d’information à l’office du et…

©suzanne mothes