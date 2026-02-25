Une mélodie pour Maddie spectacle musical Festival Regards de femmes

Salle Capranie 110 Place Richard feuilet Bénesse-Maremne Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Porté par une écriture “chorale”, mêlant théâtre, chant polyphonique et expression corporelle, le spectacle questionne avec tendresse la place des femmes dans la société et dans l’histoire.

Produit par la Compagnie Les Amulecteurs, Une mélodie pour Maddie explore les mémoires invisibles, les héritages propres au féminin et les combats quotidiens.

Il interroge ce que l’on transmet, ce que l’on oublie, ce que l’on subit et ce que l’on décide de transformer.

A partir d’objets du quotidien, de chansons d’époque et de fragments de vie actuelle, Une mélodie pour Maddie fait dialoguer les voix du passé et du présent. Il donne vie à Maddie, une femme des années 50 prise entre scène et foyer et à ses petites filles en quête d’elles-mêmes dans un monde traversé par des attentes contradictoires. .

Salle Capranie 110 Place Richard feuilet Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 39 28 10 manon@lesamulecteurs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With a ?choral? style of writing, combining theater, polyphonic singing and physical expression, the show tenderly questions the place of women in society and in history.

L’événement Une mélodie pour Maddie spectacle musical Festival Regards de femmes Bénesse-Maremne a été mis à jour le 2026-02-23 par OTI LAS