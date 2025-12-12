UNE MEMOIRE D’ELEPHANT – UNE MEMOIRE D ELEPHANT DANS UN MAGASIN D – COMEDIE DE RENNES Rennes

UNE MEMOIRE D’ELEPHANT – UNE MEMOIRE D ELEPHANT DANS UN MAGASIN D Début : 2026-03-28 à 19:00. Tarif : – euros.

Babette, à la mémoire de poisson rouge, et Marianne, tendance fourmi psychorigide, se rencontrent pendant 10 semaines dans la salle d’attente de leur psy… Le poisson, alias Elisabeth, Babette pour les intimes – comment déjà ? – et la fourmi, Marianne, s’opposent et nous emportent avec elles dans leurs névroses et petites folies de leur quotidien. Des situations cocasses et des quiproquos comiques, le tout ponctué par des moments d’émotions…

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35