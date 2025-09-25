Une mission, mille sourires Salle du Beffroi Thionville

Les photos exposées ont été prises lors de la dernière mission réalisée par notre association au cours du printemps 2025 au Népal.

L’association LORRAINE-NEPAL de Thionville, crée en 1997 et comptant 371 adhérents, a pour objectif de parrainer des enfants de famille très pauvres afin qu’ils puissent suivre une scolarité. L’association compte aujourd’hui plusieurs écoles et deux centres de soins dans la région du Solukumbu au Népal. Grâce à ses membres et à ceux de Rheiland Lorraine Népal, 450 enfants ont été parrainés lors de la dernière mission.Tout public

English :

The photos on display were taken during our association’s last mission to Nepal in the spring of 2025.

The LORRAINE-NEPAL association in Thionville, founded in 1997 and with 371 members, aims to sponsor children from very poor families so that they can attend school. Today, the association has several schools and two health centers in the Solukumbu region of Nepal. Thanks to its members and those of Rheiland Lorraine Nepal, 450 children were sponsored during the last mission.

German :

Die ausgestellten Fotos wurden während der letzten Mission aufgenommen, die unser Verein im Frühjahr 2025 in Nepal durchgeführt hat.

Der Verein LORRAINE-NEPAL in Thionville wurde 1997 gegründet und zählt 371 Mitglieder. Sein Ziel ist es, Patenschaften für Kinder aus sehr armen Familien zu übernehmen, damit sie eine Schule besuchen können. Der Verein betreibt heute mehrere Schulen und zwei Gesundheitszentren in der Region Solukumbu in Nepal. Dank seiner Mitglieder und der Mitglieder von Rheiland Lorraine Nepal wurden bei der letzten Mission 450 Kinder gesponsert.

Italiano :

Le foto esposte sono state scattate durante la nostra ultima missione in Nepal nella primavera del 2025.

L’associazione LORRAINE-NEPAL di Thionville, nata nel 1997 e composta da 371 membri, si propone di sponsorizzare i bambini di famiglie molto povere affinché possano andare a scuola. L’associazione ha ora diverse scuole e due centri sanitari nella regione di Solukumbu, in Nepal. Grazie ai suoi membri e a quelli di Rheiland Lorraine Nepal, durante l’ultima missione sono stati sponsorizzati 450 bambini.

Espanol :

Las fotos expuestas se tomaron durante nuestra última misión a Nepal, en la primavera de 2025.

La asociación LORRAINE-NEPAL de Thionville, creada en 1997 y que cuenta con 371 miembros, tiene como objetivo apadrinar a niños de familias muy pobres para que puedan ir a la escuela. La asociación cuenta actualmente con varias escuelas y dos centros de salud en la región nepalesa de Solukumbu. Gracias a sus miembros y a los de Rheiland Lorraine Nepal, 450 niños fueron apadrinados durante la última misión.

