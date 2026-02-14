Une monde idéal : réalisation d’un film par les ados !, Briouze, Briouze

Une monde idéal : réalisation d’un film par les ados ! 16 – 27 février Briouze Orne

2€ par jour, prévoir pique-nique ou +5€ si déjeuner à la cantine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T09:00:00+01:00 – 2026-02-16T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T09:00:00+01:00 – 2026-02-27T17:00:00+01:00

Briouze 61220 Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « famillesrurales.61220@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]

Tu es un ado au collège ou lycée, viens réaliser un film collectif avec 2 artistes professionnelles ! Derrière ou devant la caméra, capteur de son, monteur d’image… il y en a pour tous les goûts :)