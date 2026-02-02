Une montagne d’aventure sans voiture Cité des Pyrénées Pau

Une montagne d’aventure sans voiture

Cité des Pyrénées 29 Bis Rue Berlioz Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Située à Pau, au cœur du Béarn, la Cité des Pyrénées accueille une soirée dédiée à la mobilité douce en montagne, à deux pas des reliefs pyrénéens et des grands itinéraires d’aventure. Un lieu familier pour celles et ceux qui aiment penser la montagne autrement, en lien avec les pratiques de plein air et les enjeux actuels.

Cette soirée propose des échanges concrets autour des façons d’aller grimper, marcher ou skier sans voiture, en train, en bus ou à vélo. Retours d’expérience, outils pratiques et témoignages nourrissent la discussion, dans un esprit ouvert et accessible. Le temps d’une rencontre, les participants partagent idées et solutions, avant de prolonger les échanges autour d’un apéritif convivial. Une proposition simple, humaine, pour imaginer une montagne plus sobre et continuer à l’explorer autrement. .

Cité des Pyrénées 29 Bis Rue Berlioz Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 84 77 13

English : Une montagne d’aventure sans voiture

