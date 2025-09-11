UNE MOUETTE | Anton Tchekhov Mise en scène par Elsa Granat Comédie Française Paris

UNE MOUETTE | Anton Tchekhov Mise en scène par Elsa Granat 11 septembre 2025 – 11 janvier 2026 Comédie Française Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-11T20:30:00 – 2025-09-11T23:00:00

Fin : 2026-01-11T14:00:00 – 2026-01-11T16:30:00

« Quatre actes, un paysage (une vue sur un lac) ; beaucoup de discours sur la littérature, peu d’action, cinq tonnes d’amour » : ainsi Tchekhov présentait-il « La Mouette », échec désastreux à sa création avant son triomphe, dans la mise en scène de Stanislavski au Théâtre d’Art de Moscou, dont elle est devenue l’emblème.

130 ans ont passé et la pièce, certainement la plus jouée de l’auteur, est sans cesse reprise, traduite, adaptée. C’est dans la tradition d’une réappropriation permanente des grands textes que se situe Elsa Granat, abordant les «classiques » en s’intéressant à leur capacité à toucher un public contemporain.

Elle conçoit sa Mouette, créée Salle Richelieu la saison dernière, en lien avec la dimension historique du lieu, puisant dans la propre mémoire théâtrale des acteurs et des actrices la richesse d’incarnation des personnages de Tchekhov. Sa pièce s’ouvre sur le passé d’Arkadina, comédienne solaire qui compte parmi les rares figures féminines créatrices dans le répertoire. On la découvre à ses débuts, au travail, vouée à son art sous les yeux du jeune Tréplev, son fils dont elle rejette aujourd’hui les velléités d’impulser un théâtre nouveau. Arkadina est une mouette accomplie, double de Nina à l’orée de sa carrière, dont Tréplev est épris mais qui aime Trigorine, l’amant d’Arkadina…

Les relations en jeu dans la petite communauté réunie à la campagne, assommée par l’ennui de la villégiature, sont ainsi dépliées selon des angles multiples,à la lumière de la question centrale pour la metteuse en scène : « Pour s’accomplir soi, faut-il créer tant de chagrin ? »

Comédie Française 1 Place Colette, 75001 Paris Paris 75001

Accessibilité : surtitres français, surtitres anglais, surtitres adaptés, audiodescription et langue des signes française Une Mouette Anton Tchekhov

