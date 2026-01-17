Une musique de cirque ?, Galerie ATRIUM, Montpellier

Une musique de cirque ? Mardi 27 janvier, 17h30 Galerie ATRIUM Hérault

Entrée libre

Début : 2026-01-27T17:30:00+01:00 – 2026-01-27T21:00:00+01:00

Présentation de l’exposition par les responsables du Fonds et visite en présence de l’artiste Véronique Champollion.

Interventions musicales duThéâtre de la Palabre :

« Une musique de cirque ? »

avec Pierre Diaz ou Alain Laurier, Élisabeth Gavalda, Vincent Granger et Daniel Malavergne.

https://www.univ-montp3.fr/fr/evenements/exposition-fonds-arts-du-cirque

Galerie ATRIUM 199 Rte de Mende, 34090 Montpellier

Soirée d’inauguration AUDITORIUM de l’ATRIUM alain laurier vincent granger