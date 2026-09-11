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Une mutuelle pour tous les Nantais et Nantaises – Permanence MCRN mutuelle solidaire CCAS – Centre Communal d’Action Sociale de Nantes Nantes

mercredi 23 septembre 2026 · CCAS - Centre Communal d'Action Sociale de Nantes · Nantes

Une mutuelle pour tous les Nantais et Nantaises – Permanence MCRN mutuelle solidaire CCAS – Centre Communal d’Action Sociale de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
09:00
Lieu
CCAS - Centre Communal d'Action Sociale de Nantes
Adresse
1B Place Saint Similien
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 09:00 – 12:00
Gratuit : oui  Adulte 

Grâce à ses partenaires, la Ville de Nantes peut vous proposer des contrats intéressants.Pour en bénéficier, vous devez avoir au moins 18 ans. Aucune condition de revenus n’est requise.Permanence les mercredis matin des semaines impaires, sur rendez-vous au 02 40 89 22 91.La Ville de Nantes est également en partenariat avec Mutualia Grand Ouest, Mutuelle entrain et Harmonie mutuelle.

CCAS – Centre Communal d’Action Sociale de Nantes Centre-ville Nantes 44000
02 40 99 27 00 02 40 89 22 91 https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/aides-et-bons-plans/obtenir-une-couverture-sante


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