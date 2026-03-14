Une mutuelle pour tous les Nantais et Nantaises – Permanence MCRN mutuelle solidaire CCAS – Centre Communal d’Action Sociale de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 09:00 – 12:00

Gratuit : oui Adulte

Grâce à ses partenaires, la Ville de Nantes peut vous proposer des contrats intéressants.Pour en bénéficier, vous devez avoir au moins 18 ans. Aucune condition de revenus n’est requise.Permanence les mercredis matin des semaines impaires, sur rendez-vous au 02 40 89 22 91.La Ville de Nantes est également en partenariat avec Mutualia Grand Ouest, Mutuelle entrain et Harmonie mutuelle.

CCAS – Centre Communal d’Action Sociale de Nantes Centre-ville Nantes 44000

02 40 99 27 00 02 40 89 22 91 https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/aides-et-bons-plans/obtenir-une-couverture-sante



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