Une mutuelle pour tous les Nantais et Nantaises – Permanence Mutualia Grand Ouest CCAS – Centre Communal d’Action Sociale de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 09:00 – 12:00

Gratuit : oui Adulte

Grâce à ses partenaires, la Ville de Nantes peut vous proposer des contrats intéressants.Pour en bénéficier, vous devez avoir au moins 18 ans. Aucune condition de revenus n’est requise.Permanence les vendredis matin des semaines paires. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous au 02 40 41 30 80 ou au 06 78 67 69 13.La Ville de Nantes est également en partenariat avec MCRN mutuelle solidaire, Harmonie mutuelle et Mutuelle entrain.

CCAS – Centre Communal d’Action Sociale de Nantes Centre-ville Nantes 44000

02 40 99 27 00 06 78 67 69 13 https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/aides-et-bons-plans/obtenir-une-couverture-sante



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