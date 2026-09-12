Une nouvelle œuvre dans les salles : Arria et Pœtus se donnant la mort de François-André Vincent Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 12:30 – 13:30

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte

Par Adeline Collange-Perugi, conservatrice responsable de la collection Art ancien au Musée d’arts de NantesDu héros antique à la légende napéolonienne, la peinture de la salle 8 illustre un moment de bascule dans l’histoire de l’art. Une nouvelle œuvre, déposée par le Musée national de la Renaissance d’Ecouen, en est un exemple parlant.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860903550400300



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