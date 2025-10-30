« Une nouvelle page à écrire » Ateliers d’écriture sur le thème du deuil Saint-Point

La Pimenterie Saint-Point Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-30 10:30:00

fin : 2025-11-09 12:30:00

Date(s) :

2025-10-30 2025-11-09 2025-11-17 2025-12-09 2025-12-21

L’association Rêver tout haut propose des ateliers d’écriture sur le thème du deuil, qu’il soit récent, ancien, familial, amical ou professionnel. Les ateliers sont ouverts à tous.

Il est possible de participer ponctuellement.

Plusieurs consignes d’écriture sont proposées à chaque séance par Valérie Gaudissart (autrice, art-thérapeute) en fonction des envies de chacun. Il est possible de lire ses écrits ou de ne pas les lire. Moment convivial et créatif, écriture individuelle et collective pour transformer les épreuves traversées. .

La Pimenterie Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 16 11 16 coordination.revertouthaut@gmail.com

