Une nouvelle page à écrire Ateliers d’écriture sur le thème du deuil La Pimenterie Saint-Point

L’association Rêver Tout Haut vous invite à écrire sur le deuil, qu’il soit lointain, récent, familial, amical ou professionnel. Moment convivial et créatif, écriture individuelle et collective pour transformer les épreuves traversées. Ateliers ouverts à tous. Participation ponctuelle possible.

Avec le projet Une nouvelle page à écrire , l’association Rêver tout haut part d’une conviction les mots peuvent aider à traverser l’épreuve du deuil, non pas en gommant la douleur, mais en lui offrant un espace d’expression partagé. Ces ateliers proposent un espace où chacun est libre de dire ou de taire, de lire ou de garder ses mots pour soi. Autour de l’écriture, d’autres pratiques artistiques s’invitent ponctuellement collages, lino-gravure, jeux d’images… toujours dans une ambiance bienveillante, facilitée par Valérie Gaudissart, autrice et art-thérapeute. .

