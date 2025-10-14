Une Nouvelle saison Préaux

Une Nouvelle saison Préaux mardi 14 octobre 2025.

Une Nouvelle saison

La clef des champs Préaux Seine-Maritime

Début : 2025-10-14 14:30:00

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

ASEPT Normandie et la commune de Préaux vous présente la pièce Une Nouvelle saison.

Cette pièce de théâtre en chanson est ouverte à tous les seniors qui ne sont plus en activités et de plus de 55 ans.

Rendez-vous le 14 octobre à la Clef des Champs de Préaux ! .

La clef des champs Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 59 02 63 initiativeslocales@preaux76.fr

