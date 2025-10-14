Une Nouvelle saison Préaux
ASEPT Normandie et la commune de Préaux vous présente la pièce Une Nouvelle saison.
Cette pièce de théâtre en chanson est ouverte à tous les seniors qui ne sont plus en activités et de plus de 55 ans.
Rendez-vous le 14 octobre à la Clef des Champs de Préaux ! .
La clef des champs Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 59 02 63 initiativeslocales@preaux76.fr
