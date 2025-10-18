Une nouvelle vie pour mes outils de jardin ! Ressourcerie Le Plant B Paris
Une nouvelle vie pour mes outils de jardin ! Ressourcerie Le Plant B Paris samedi 18 octobre 2025.
A l’occasion des journées nationales de la réparation, venez au Plant B dérouiller, affûter ou entretenir vos outils de jardin avec l’aide de notre équipe.
Tout le matériel est à disposition — il ne manque que vos outils !
Pour qui ? Jardiniers amateurs ou passionnés – Matériel nécessaire à l’entretien fourni
Animation en continu : venez quand vous voulez entre 13h et 18h
Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !
Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI
Vos sécateurs rouillés, râteaux fatigués ou binettes abimées méritent une seconde chance !
Le samedi 18 octobre 2025
de 13h00 à 18h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org