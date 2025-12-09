Une nuit à la médiathèque Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Une nuit à la médiathèque

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24 21:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Et si, le temps d’une nuit, vous pouviez profiter autrement de votre médiathèque ? Confortablement installés en pyjama, duvet et doudou sous le bras, petits et grands sont invités à passer une soirée pleine de surprises.

Cette nouvelle édition des Nuits de la lecture, organisée par le Centre National du Livre, s’articulera autour du thème Villes et campagnes . Longtemps opposées, villes et campagnes sont aujourd’hui plus que jamais liées. Entre nature et urbanité, traditions et modernité, ces deux mondes se croisent, s’influencent et se transforment. Et si on prenait le temps de les découvrir autrement, à travers des jeux, des histoires et des moments partagés ?

Programme complet de la soirée à venir.

Tous publics, dès 5 ans.

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

English :

What if, for one night, you could enjoy your media library in a whole new way? Comfortably dressed in pyjamas, with comforter and comforter under the arm, young and old are invited to spend an evening full of surprises.

The theme of this year?s Nuits de la lecture, organized by the Centre National du Livre, is Cities and Countryside . Long opposed to each other, towns and countryside are now more closely linked than ever. Between nature and urbanity, tradition and modernity, these two worlds intersect, influence and transform each other. What if we took the time to discover them in a different way, through games, stories and shared moments?

Full program to come.

All audiences, 5 years and up.

