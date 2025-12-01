Une nuit à la Rotonde Une soirée magique et festive à Montabon ! Montval-sur-Loir

Une nuit à la Rotonde Une soirée magique et festive à Montabon !

44 Route de Nogent Montval-sur-Loir Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Une nuit à la Rotonde Une soirée magique et festive à Montabon !

À l’approche des fêtes, la Rotonde ferroviaire de Montabon s’illumine pour une soirée exceptionnelle, ouverte à tous Une nuit à la Rotonde . Organisé par l’association de la Rotonde Ferroviaire de la Vallée du Loir et le Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Loir, cet événement promet enchantement, découvertes et convivialité pour toute la famille.

Au programme

• Une chasse au trésor animée par le Pays d’art et d’histoire, dans le cadre de l’expérience À La Poursuite du Temps Caché, pour explorer le patrimoine ferroviaire de manière ludique et familiale.

• Démonstration de matériel roulant par l’association de la Rotonde Ferroviaire de la Vallée du Loir, pour plonger dans l’histoire et les coulisses de la Rotonde.

•Illuminations de matériels roulants par les enfants (CM1-CM2) de l’école de Montabon, plongeant la Rotonde dans l’atmosphère de l’hiver.

• Des animations festives pour la valorisation du patrimoine ; ateliers créatifs, jeux, et bien d’autres surprises pour célébrer ensemble la magie de Noël.

• Un point restauration tenu par les jeunes de l’AGORA Loir et Bercé pour se réchauffer et partager un moment gourmand.

• La venue du Père Noël une occasion unique de s’offrir un souvenir en photo avec lui. .

44 Route de Nogent Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62

English :

A night at La Rotonde: a magical, festive evening in Montabon!

German :

Eine Nacht in der Rotonde: Ein magischer und festlicher Abend in Montabon!

Italiano :

Una notte alla Rotonde: una serata magica e festosa a Montabon!

Espanol :

Una noche en la Rotonde: ¡una velada mágica y festiva en Montabon!

L’événement Une nuit à la Rotonde Une soirée magique et festive à Montabon ! Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Vallée du Loir