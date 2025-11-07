Une nuit au Minton’s Play House Salle Ph’Art Casino Municipal Capbreton

UNE NUIT AU MINTON’S PLAY HOUSE DE CAPBRETON

Par quel fruit du hasard, la salle Ph’Art du casino municipal de Capbreton se transformera-t-elle en club New-Yorkais le temps d’une soirée le vendredi 7 novembre 2025.

Michel Parmentier piano – Reno Silva Di Couto sax – Lucien Bonnefoy trompette – Lou

Nous savons que notre station balnéaire est une des places fortes de la Note Bleue dans le Sud Ouest depuis des décennies.

Ce hasard ne tient pas du miracle mais plutôt de la création du projet, Une nuit au Minton’s Play House de Capbreton proposé par Daniel Dumoulin et Michel Parmentier en partenariat avec l’association Jazz Partner’s.

Ce club mythique de Harlem et haut lieu des nuits musicales de la Grosse Pomme, au cœur de Manhattan à New York, Le Minton’s Play House, créé en 1938 par Henry MINTON a hébergé les performances des jeunes loups du Bebop émergeant, Thelonious Monk, Charlie Parker et Dizzy Gillespie entre autres.

Michel Parmentier piano – Reno Silva Di Couto sax – Lucien Bonnefoy trompette – Louis Navarro contrebasse – Daniel Dumoulin batterie – Anne Sorano chant rendront un hommage à Max Roach batteur iconique de ce style Bebop qui s’est produit au Minton’s Play House. .

