Une nuit au Musée du Platin, Musée du Platin, La Flotte

Une nuit au Musée du Platin Samedi 23 mai, 18h00 Musée du Platin Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Notre programmation :

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Musée du Platin 4 Cours Félix Faure 17630 La Flotte La Flotte 17630 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 09 61 39 http://www.museeduplatin.fr Le Musée du Platin possède des collections riches et hétérogènes composées de fonds archéologiques et d’architecture médiévale, d’ethnographie régionale, d’art et de traditions populaires, de mobilier, d’histoire maritime, de maquettes et dioramas, photographiques. La plupart des objets provient de dons de Flottais. En bus (arrêt port), voiture (parking à proximité), à pieds, en vélos

Notre programmation :

©Musée du Platin