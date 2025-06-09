UNE NUIT AUX OSCARS HALLE AUX GRAINS Toulouse

UNE NUIT AUX OSCARS

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 68 EUR

Début : 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-28 21:30:00

2026-02-26

Le septième art ne nous ferait pas atteindre les mêmes sommets d’émotion sans le compagnonnage du quatrième quand les images de certains films se sont estompées de nos mémoires, reste souvent la trace indélébile d’une mélodie.

Le chef d’orchestre Frank Strobel et l’Orchestre du Capitole nous plongent dans un vaste répertoire, des années 30 à nos jours, avec Robin des Bois, Lawrence d’Arabie, Les Dents de la mer, Le Patient anglais…

Toutes ces partitions de styles incroyablement variés ont fait décrocher à leurs auteurs la prestigieuse statuette de l’Oscar de la meilleure musique de film. 8 .

English :

The seventh art would not allow us to reach the same heights of emotion without the companionship of the fourth: when the images of certain films have faded from our memories, the indelible trace of a melody often remains.

German :

Die siebte Kunst würde uns nicht die gleichen emotionalen Höhen erreichen lassen, wenn sie nicht von der vierten Kunst begleitet würde: Wenn die Bilder bestimmter Filme aus unserem Gedächtnis verblasst sind, bleibt oft die unauslöschliche Spur einer Melodie.

Italiano :

La settima arte non ci permetterebbe di raggiungere le stesse vette di emozione senza la compagnia della quarta: quando le immagini di certi film sono svanite dalla nostra memoria, spesso rimane la traccia indelebile di una melodia.

Espanol :

El séptimo arte no nos permitiría alcanzar las mismas cotas de emoción sin la compañía del cuarto: cuando las imágenes de ciertas películas se han desvanecido de nuestra memoria, a menudo queda el rastro indeleble de una melodía.

