Une nuit chez les chauves-souris, Les Boulins, Maraye-en-Othe

Informations pratiques

Une nuit chez les chauves-souris Mercredi 26 août, 19h00 Les Boulins Aube

Animation pour tout public. Conseillée au plus de 6 ans. Gratuite pour tous et toutes, nombre de places limité, sur inscription sur le site internet HELLO ASSO d’E-graine Grand Est.

Plus de renseignements au 03.25.40.10.59 ou contact-graine-ge.org.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T19:00:00+02:00 – 2026-08-26T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T19:00:00+02:00 – 2026-08-26T21:30:00+02:00

Les Boulins Rue du lavoir, Les boulins Maraye-en-Othe 10160 Aube Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@e-graine-ge.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 40 10 59 »}]

Des vampires à Batman, elles sont ancrées dans notre culture, mais connaissez-vous réellement les chauves-souris ? Partez découvrir leur histoire au coucher du soleil avec e-graine Grand Est !