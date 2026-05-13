Une nuit dans le temps : entre souvenirs et découvertes au Musée, Musée de Finhan, Finhan

Une nuit dans le temps : entre souvenirs et découvertes au Musée Samedi 23 mai, 21h00 Musée de Finhan Tarn-et-Garonne

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Entre ombres et lumières

À la tombée de la nuit, le Musée de Finhan « Métiers d’autrefois » vous ouvre les portes d’un voyage hors du temps.

Entre ombres et lumières, les gestes anciens reprennent vie, les outils racontent leur histoire et les vitrines d’échoppes d’autrefois s’illuminent sous la douce lueur des réverbères.

Le visiteur déambule comme dans une rue d’antan, au rythme des souvenirs, entre découverte, émotion et curiosité.

Petits et grands y trouvent leur place : les uns redécouvrent des instants de vie familiers, les autres s’émerveillent devant un patrimoine vivant, transmis avec passion.

La visite se fait librement, chacun avançant à son rythme, accompagné d’un « naraphone » — dispositif audio artisanal conçu par l’équipe du musée — proposant un parcours commenté en français.

À l’occasion de cette soirée exceptionnelle, l’entrée est libre. Une participation volontaire peut être déposée à l’entrée afin de contribuer à la vie du musée et à la poursuite de ses projets, dans un esprit de partage et de transmission.

Plus qu’une visite, c’est une rencontre sensible avec la mémoire des métiers, des savoir-faire et du quotidien d’autrefois, dans une atmosphère chaleureuse et authentique.

Une nuit suspendue, entre mémoire et transmission, où le passé éclaire le présent.

Musée de Finhan 5 place de la Mairie 82700 FINHAN Finhan 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie 0632032426 https://www.instagram.com/musee_finhan/ J’ai le plaisir de vous présenter notre musée des métiers d’autrefois de Finhan, né en 2000, issu de la passion de son fondateur qui a réuni en ce lieu plus de 50 ans de récupérations et de dons. Ce musée dispose de plus de 3000 pièces toutes répertoriées et mises en situation. Une réelle remontée dans le temps avec également une ruelle reconstituée des commerces de Finhan, aujourd’hui disparus.

Ce musée avec son retour dans un passé pas si lointain, accueille un large public avec des actions éducatives et thérapeutiques.

• Pour les aînés, il remémore leur enfance et pour d’autres anciens, il est une aide « mémo-thérapeutique » par le biais de visites d’établissements médico-social,

• Pour nos jeunes, avec les nombreuses visites scolaires, il se veut un enseignement, plus éducatif et pédagogique ; Apprendre, Connaître, Savoir que nous avons un patrimoine culturel lié à nos métiers d’autrefois et qui sont pour la majorité, pour ne pas dire tous, la genèse de nos métiers d’aujourd’hui. Pour certains même un retour en force comme le barbier, le forgeron… Le musée installé au centre de Finhan dispose de divers parkings à ses abords

Entre ombres et lumières

©Parise Marie-Claude secrétaire du musée