Une nuit de grand Opéra Charleville-Mézières

Une nuit de grand Opéra

Théâtre de Charleville-Mézières

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

2026-04-03

Deux immenses artistes, habitués des plus grandes scènes d’opéra, sont rassemblés pour une soirée unique et inédite ! Nommée Révélation lyrique aux Victoires de la Musique 2023,Marine Chagnon partage la scène avec Sébastien Guèze, ténor internationalement remarqué pour ses interprétations des plus beaux rôles du répertoire romantique français et italien.Accompagnées par leur pianiste acolyte, leurs voix lumineuses et leurs expressivités hors-normes s’unissent ici pour un programme d’exception à la découverte des œuvres si emblématiques du répertoire lyrique.Découvrir les tarifs.

+33 3 24 32 44 56 billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

English :

Two immensely talented artists, regulars on the greatest opera stages, come together for a unique evening! Named Révélation lyrique at the 2023 Victoires de la Musique awards, Marine Chagnon shares the stage with Sébastien Guèze, a tenor internationally acclaimed for his interpretations of the most beautiful roles in the French and Italian Romantic repertoires.Accompanied by their pianist sidekick, their luminous voices and extraordinary expressivity unite here for an exceptional program to discover the ?uvres so emblematic of the operatic repertory.Discover prices.

German :

Zwei großartige Künstler, die auf den größten Opernbühnen zu Hause sind, kommen für einen einzigartigen Abend zusammen! Marine Chagnon, die bei den Victoires de la Musique 2023 zur lyrischen Entdeckung ernannt wurde, teilt die Bühne mit Sébastien Guèze, einem Tenor, der international für seine Interpretationen der schönsten Rollen des französischen und italienischen romantischen Repertoires bekannt ist.Begleitet von ihrem Pianisten, vereinen sich ihre leuchtenden Stimmen und ihre außergewöhnliche Ausdruckskraft für ein außergewöhnliches Programm zur Entdeckung der emblematischsten Werke des Opernrepertoires.Entdecken Sie die Preise.

Italiano :

Due immensi artisti, abituali frequentatori dei più grandi palcoscenici lirici, si uniscono per una serata unica e inedita! Nominata Révélation lyrique ai premi Victoires de la Musique 2023, Marine Chagnon condivide il palcoscenico con Sébastien Guèze, tenore che ha conquistato il plauso internazionale per le sue interpretazioni dei più bei ruoli del repertorio romantico francese e italiano. Accompagnati dalla loro spalla pianista, le loro voci luminose e la loro straordinaria espressività si uniscono qui per un programma eccezionale che esplora alcune delle opere più emblematiche del repertorio operistico.Scopri i prezzi.

Espanol :

Dos inmensos artistas, habituales de los grandes escenarios de la ópera, se reúnen en una velada única e inédita Nombrada Révélation lyrique en los premios Victoires de la Musique 2023, Marine Chagnon comparte escenario con Sébastien Guèze, tenor aclamado internacionalmente por sus interpretaciones de los mejores papeles del repertorio romántico francés e italiano.Acompañados por su compañero pianista, sus voces luminosas y su extraordinaria expresividad se unen aquí para un programa excepcional que explora algunas de las obras más emblemáticas del repertorio operístico.Descubra los precios.

