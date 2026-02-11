Une nuit de radio # Fier.es ! Les luttes LGBTQIA+ ! La Mégisserie Saint-Junien

Une nuit de radio # Fier.es ! Les luttes LGBTQIA+ !

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

Imaginez un studio radio en public, aménagé comme un salon de grand-mère, avec ses fauteuils, ses canapés, ses guéridons, sa lumière douce et ses plaids.

Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous voulez, et écoutez. Diffusion de documentaires sonores, table ronde et interventions artistiques autour de la thématique des luttes LGBTQIA+.

Avec la participation du collectif CHAMP LIBRE, du collectif queer BLASTED, du musicien BACKROOM CEREMONY, des associations LE PLANNING FAMILIAL, IELES87, LES AFFOLÉES DE LA FRANGE, LIM’BOW, ainsi que des collectifs FIÈR.ES DES CHAMPS et CHÂTAIGNE QUEER.

Arrivez quand vous voulez, repartez quand vous voulez, la nuit de radio et son studio éphémère vous accueillent à toute heure.

Présenté par Les polyculteurs en partenariat avec Champ Libre, Beaub’FM et La Mégisserie.

Entrée libre .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Une nuit de radio # Fier.es ! Les luttes LGBTQIA+ !

L’événement Une nuit de radio # Fier.es ! Les luttes LGBTQIA+ ! Saint-Junien a été mis à jour le 2026-02-05 par Terres de Limousin