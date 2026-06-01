Une oasis pour les personnes et les animaux avec vue sur le lac, Villa Romanticus Privatgarten Familie Wichert, Sipplingen

Une oasis pour les personnes et les animaux avec vue sur le lac Dimanche 7 juin, 14h00 Villa Romanticus Privatgarten Familie Wichert Bodenseekreis

Pas de chiens, pas de parking directement dans le jardin. Possibilités de stationnement très limitées dans la Maurenstraße (3 places maximum, à gauche sur la bande verte après le numéro d’immeuble 3). Mieux en bas du lac sur 2 places. Places de parking (9

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin est certifié ‘Nature in the Garden’.

« Notre Jardin en terrasse, _d’où on a une vue magnifique sur le lac Überlinger et les montagnes __, nous avons_ Planifié moi-même en 2010 et réalisé à la main pendant des années. Dans la partie supérieure, une terrasse en bois de 65 m2 est directement attenante à notre grande piscine naturelle de 60 m2 avec zone de régénération, encadrée par notre jardin romantique aux senteurs et aux nombreux buissons parfumés ; aussi des espèces exotiques comme le sapin de soie, l’arbre à loirs chinois, l’arbuste Sept fils du ciel, la franklinia, divers magnolias parfumés, les cyprès. En plus des plantes vivaces, des haies et plus de 80 boules de bois. Sur la terrasse inférieure, nous avons un petit Jardin agricole conçu pour nous offrir des cadeaux abondants tout au long de l’année. Famille Wichert

Plus sur Jardin ici.

Villa Romanticus Privatgarten Familie Wichert Maurenstrasse 15 78354 Sipplingen Sipplingen 78354 Bodenseekreis Baden-Württemberg [{« link »: « https://www.bodenseegaerten.eu/naturimgarten/Ausgezeichnete-Natur-im-Garten-Gaerten2/Privatgarten-Familie-Wichert-in-Sipplingen#/article/dfc43eb8-2a45-4f62-aee8-179f361ac6dc »}]

La famille Wichert invite les amateurs de jardinage dans leur jardin romantique en terrasse avec piscine naturelle et vue sur le lac. Le jardinage biologique a été au centre des préoccupations depuis

© Villa Romaticus, Wichert Sipplingen