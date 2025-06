Une Odyssée Le Vieux-Marché 27 juin 2025 15:00

Côtes-d’Armor

Une Odyssée Plan d’eau Le Vieux-Marché Côtes-d’Armor

Début : 2025-06-27 15:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-27

Bienvenue dans la roulotte-scène ! Destination l’Europe et son Histoire, l’Europe et ses histoires, à travers le prisme du voyage, de la migration et de l’exil ! Marionnettes, musique et chants à partager pour nous raconter, nous, Ulysses, voyageurs plongés dans cet océan du temps !

Consacré à l’Histoire européenne et à ses cultures, ce spectacle met en lumière nos parcours intimes, nous, européens, migrants de fait, de désirs, de contrainte ou d’héritage, Ulysses porteurs de rêves et de désirs.

Marionnettes, arts visuels, musique en direct et jeu d’acteurs serviront des numéros baroques enrichis de nos patrimoines imaginaires communs… .

Plan d’eau

Le Vieux-Marché 22420 Côtes-d’Armor Bretagne

