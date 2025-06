Une odyssée théâtre participatif – Trédrez-Locquémeau 22 juin 2025 11:00

Côtes-d’Armor

Une odyssée théâtre participatif Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Début : 2025-06-22 11:00:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Bienvenue dans la roulotte-scène ! Destination l’Europe et son Histoire, l’Europe et ses histoires, à travers le prisme du voyage, de la migration et de l’exil ! Marionnettes, musique et chants à partager pour nous raconter, nous, Ulysses, voyageurs plongés dans cet océan du temps !

Ce projet de théâtre participatif est proposé par la compagnie Via Cane, et soutenu par la commune. Il est interprété par des habitants de la commune, préparés et accompagnés par Jean-Frédéric Noa, auteur et metteur en scène et Simona Boni, comédienne, danseuse et musicienne. .

Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 77 07 37 52

