Une œuvre à croquer Lille

Une œuvre à croquer

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10 16:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Les enfants partent à la découverte des natures mortes du Musée, repèrent les éléments représentés et observent le rendu des matières et la richesse des coloris. Grâce à tous ces éléments, ils composent à leur tour, et en atelier, une belle œuvre à croquer du regard, en jouant des techniques du collage et du pastel sec.

À 14h30 pour les 6-8 ans

À 16h15 pour les 9-12 ans

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

English :

Children explore the Museum’s still lifes, identifying the elements depicted and observing the rendering of materials and the richness of colors. Using all these elements, they in turn create, in the studio, a beautiful work to sketch with their eyes, using collage and dry pastel techniques.

2.30pm for 6-8 year-olds

4.15pm for 9-12 year-olds

German :

Die Kinder entdecken die Stillleben des Museums, machen die dargestellten Elemente ausfindig und beobachten die Wiedergabe der Materialien und den Reichtum der Farben. Anhand all dieser Elemente stellen sie im Atelier ein schönes Werk zusammen, das sie mit ihren Augen skizzieren können, indem sie mit Collage- und Trockenpastelltechniken spielen.

Um 14:30 Uhr für 6- bis 8-Jährige

Um 16:15 Uhr für 9- bis 12-Jährige

Italiano :

I bambini partono alla scoperta delle nature morte del Museo, identificando gli elementi rappresentati e osservando la resa dei materiali e la ricchezza dei colori. Utilizzando tutti questi elementi, creano poi una bella opera d’arte in studio, utilizzando le tecniche del collage e del pastello secco.

Alle 14.30 per i bambini dai 6 agli 8 anni

Alle 16.15 per i ragazzi dai 9 ai 12 anni

Espanol :

Los niños salen a descubrir los bodegones del Museo, identificando los elementos representados y observando la representación de los materiales y la riqueza de los colores. A partir de todos estos elementos, crean una bella obra de arte en el taller, utilizando técnicas de collage y pastel seco.

A las 14.30 h para 6-8 años

A las 16.15 h para los niños de 9 a 12 años

