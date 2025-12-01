Une œuvre, dix minutes Musée Quesnel-Morinière Coutances
Une œuvre, dix minutes Musée Quesnel-Morinière Coutances jeudi 11 décembre 2025.
Une œuvre, dix minutes
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 14:30:00
fin : 2025-12-11 14:40:00
Date(s) :
2025-12-11
Une œuvre de l’exposition à décrypter en dix minutes au musée Quesnel-Morinière. .
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
English : Une œuvre, dix minutes
L’événement Une œuvre, dix minutes Coutances a été mis à jour le 2025-12-05 par Coutances Tourisme