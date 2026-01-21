Une oeuvre, un invité, un café La Seine face aux changements climatiques Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Une oeuvre, un invité, un café La Seine face aux changements climatiques

Mardi 3 février, MuséoSeine vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition d’une œuvre, [un invité], un café de 17h30 à 19h à Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine !

Cette fois-ci, vous serez accompagnés par Aurélie Lasnier, chargée de mission Paysage pour le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

Une rencontre pour en apprendre plus sur l’évolution des paysages des bords de Seine d’hier à aujourd’hui, à partir d’une photo satellite du fleuve. Vous en saurez plus sur les phénomènes liés aux changements climatiques qui agissent sur ce territoire ainsi que les actions déjà mises en œuvre pour y faire face.

Un moment d’échange convivial autour d’un café vous attend !

Cette animation est proposée dans le cadre de la nouvelle exposition temporaire de MuséoSeine Dans la Seine… Des poissons ? Qui sera présentée du 15 février au 29 novembre 2026. Une exposition scientifique et familiale sur l’univers mystérieux subaquatique de la Seine et de ses habitants à écailles. Rendez-vous prochainement !

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

