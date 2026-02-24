Une oeuvre, un invité, un café le mascaret Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine
Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime
Le tableau Le Mascaret à Caudebec et le phénomène du mascaret
Par un médiateur du musée
Attention aux éclaboussures car ce soir nous avons rendez-vous avec l’une des stars du musée, le mascaret ! Nous partons du tableau Le mascaret à Caudebec de Jean Marie Auguste Jugelet pour parler de cette vague spectaculaire qui remontait jadis la Seine.
Entre mythes et réalités, nous démêlerons le vrai du faux sur cet impressionnant phénomène. Une déferlante d’informations et d’anecdotes est annoncée au musée ! .
