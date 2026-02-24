Une oeuvre, un invité, un café le mascaret Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Une oeuvre, un invité, un café le mascaret

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2026-04-07 17:30:00

fin : 2026-04-07 19:00:00

2026-04-07

Le tableau Le Mascaret à Caudebec et le phénomène du mascaret

Par un médiateur du musée

Attention aux éclaboussures car ce soir nous avons rendez-vous avec l’une des stars du musée, le mascaret ! Nous partons du tableau Le mascaret à Caudebec de Jean Marie Auguste Jugelet pour parler de cette vague spectaculaire qui remontait jadis la Seine.

Entre mythes et réalités, nous démêlerons le vrai du faux sur cet impressionnant phénomène. Une déferlante d’informations et d’anecdotes est annoncée au musée ! .

