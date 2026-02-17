Une oeuvre, un invité, un café Les odeurs et la formation de nez Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Une oeuvre, un invité, un café Les odeurs et la formation de nez

Vous avez rendez-vous à MuséoSeine à Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine, mardi 3 mars, pour une nouvelle édition d’une œuvre, [un invité], un café de 17h30 à 19h !

Pour cette rencontre au musée de la Seine normande, vous serez accompagnés par Rachel Cardon, chargée de prévention des risques à Caux Seine Agglo, et Jérôme Cortinovis, ingénieur innovation et partenariats chez Atmo Normandie.

Ils vous feront découvrir le rôle étonnant du nez, cette partie du corps qui constitue également un formidable détecteur. Formés à la reconnaissance des odeurs grâce au Langage des Nez® , un référentiel développé par Atmo Normandie, ils partageront avec vous ce vocabulaire commun, essentiel pour mieux identifier et comprendre les perceptions olfactives, et ainsi limiter les incompréhensions.

Vous en saurez plus sur leur savoir-faire et sur cette méthode qui s’applique notamment aux abords de sites industriels, dont certains sont situés le long de l’axe Seine.

Ouvrez grand vos narines pour cette fin de journée conviviale au musée, autour d’un café !

