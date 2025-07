Une oeuvre un vin Plaimont Marciac

Une oeuvre un vin Plaimont Marciac jeudi 24 juillet 2025.

Une oeuvre un vin

Plaimont MARCIAC Marciac Gers

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 18:00:00

fin : 2025-07-24 19:00:00

Date(s) :

2025-07-24

L’Astrada et Plaimont vous proposent un rendez-vous suspendu sur le parvis de la salle en partant à la découverte d’une œuvre musicale et d’un vignoble, en la compagnie de musiciens.nes et artistes et d’Olivier Dabadie, président de Plaimont.

SORAYA BENAC Claquettiste, professeure & chorégraphe

Plaimont MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 7 72 13 92 00 visites@plaimont.fr

English :

L’Astrada and Plaimont invite you to a suspended rendezvous in front of the concert hall, to discover a musical work and a vineyard, in the company of musicians and artists and Olivier Dabadie, President of Plaimont.

SORAYA BENAC Claquettist, teacher & choreographer

German :

L’Astrada und Plaimont laden Sie zu einem Treffen auf dem Vorplatz des Saals ein, bei dem Sie in Begleitung von Musikern und Künstlern sowie Olivier Dabadie, dem Präsidenten von Plaimont, ein musikalisches Werk und einen Weinberg entdecken können.

SORAYA BENAC Stepptänzerin, Lehrerin und Choreographin

Italiano :

L’Astrada e Plaimont vi invitano a un appuntamento sospeso davanti alla sala concerti, dove potrete scoprire un’opera musicale e un vigneto, in compagnia di musicisti e artisti e di Olivier Dabadie, presidente di Plaimont.

SORAYA BENAC Claquettista, insegnante e coreografa

Espanol :

L’Astrada y Plaimont le invitan a una cita suspendida frente a la sala de conciertos, donde podrá descubrir una obra musical y un viñedo, en compañía de músicos y artistas y de Olivier Dabadie, Presidente de Plaimont.

SORAYA BENAC Claquettista, profesora y coreógrafa

