Une œuvre, une histoire Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier

Une œuvre, une histoire mercredi 20 août 2025.

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Gratuit

2025-08-20 15:30:00

2025-09-10

2025-08-20 2025-09-10

En 30 minutes, découvrez d’un œil nouveau les chefs-d’œuvre du musée ! .

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30

