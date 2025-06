Une ombre vorace Ecole de Musique de Carquefou Carquefou 23 novembre 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-23 15:00 – 16:30

Gratuit : non De 24 € à 29 € Tout public

Une fresque romanesque captivante signée Mariano Pensotti, dramaturge et metteur en scène argentin. C’est le récit de Jean Vidal, guide de haute montagne, qui décide d’entreprendre l’ascension de l’Annapurna au Népal, lors de laquelle son père a disparu 30 ans plus tôt…Alors que cette épopée est adaptée au cinéma, Mariano Pensotti entremêle les niveaux de fiction à travers les monologues de l’alpiniste Jean Vidal et de Michel Roux, l’acteur choisi pour jouer son rôle. En donnant vie à ces deux protagonistes, il compose une œuvre documentaire fictionnelle, une histoire présentée comme réelle mais dont la part imaginaire est presque totale.Avec peu d’accessoires – matériel d’escalade et tapis de course – les deux hommes mènent leurs aventures respectives. Les récits se mêlent, sont voués à la rencontre, à cheminer ensemble dans une sorte de gémellité. Deux montagnes à gravir, l’original et son reflet, toutes deux pleines de beauté, de douleurs et de découvertes inattendues et bouleversantes. Une épopée magnifiquement interprétée.À partir de 14 ans

Ecole de Musique de Carquefou Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/une-ombre-vorace