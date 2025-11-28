Une Ombre vorace Le Cargo Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28

« Une ombre vorace » de Mariano Pensotti le vendredi 28 novembre 2025 à 20h30, au Cargo.

Une ombre vorace est une sorte de théâtre documentaire fictionnel , où les choses présentées comme vraies sont inspirées par la réalité mais sont en fait presque entièrement fictionnelles.

Jean Vidal, alpiniste en fin de carrière, décide un jour d’entreprendre l’ascension de l’Annapurna au Népal, lors de laquelle son père a trouvé la mort quelque 30 ans plus tôt. Son histoire est adaptée au cinéma. À partir de là, Mariano Pensotti entremêle les niveaux de fiction à travers les monologues de Vidal et de Roux, l’acteur choisi pour jouer son rôle et qui parle lui-même de son père. Tourner un film, gravir une montagne deviennent deux versants de l’existence humaine. Le metteur en scène, réalisateur et fondateur du Grupo Marea, aime les grandes fresques romanesques, où les récits intimes se répondent et se croisent, découvrant des pans entiers d’une histoire oubliée comme la montagne qui, à cause de la fonte des glaces, laisse remonter à la surface les corps des disparus. .

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 31 89 culture@segreenanjoubleu.fr

English :

« Une ombre vorace » by Mariano Pensotti on Friday, November 28, 2025 at 8:30pm, at Le Cargo.

German :

« Ein gefräßiger Schatten » von Mariano Pensotti am Freitag, den 28. November 2025, um 20.30 Uhr im Cargo.

Italiano :

« Une ombre vorace » di Mariano Pensotti venerdì 28 novembre 2025 alle 20.30, al Cargo.

Espanol :

« Une ombre vorace » de Mariano Pensotti el viernes 28 de noviembre de 2025 a las 20.30 h, en el Cargo.

