Une Ombre vorace – Mariano Pensotti L’Auditorium Rezé samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:00 – 21:30

Gratuit : non 8€ à 18€

Jean Vidal, alpiniste en fin de carrière, décide de gravir l’Annapurna au Népal, où son père trouva la mort trente ans plus tôt. L’histoire devient célèbre et est adaptée au cinéma. Dans un jeu de miroirs scénographique et narratif, cette pièce raconte la manière dont nous vivons nos histoires et dont nous les racontons. Entre vraie fiction et faux récit documentaire, les deux comédiens nous racontent leurs parcours et leurs obsessions. Simple et efficace à la fois.

L’Auditorium Rezé 44400

https://billetterie.lasoufflerie.org/agenda/176-une-ombre-vorace