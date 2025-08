Une ombre vorace Théâtre Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp

Une ombre vorace Théâtre Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp mercredi 3 décembre 2025.

Une ombre vorace Théâtre

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 20:00:00

fin : 2025-12-03 21:30:00

Date(s) :

2025-12-03

À l’image d’une ascension en haute montagne, l’humain se confronte au sens de son existence. Quand un alpiniste de haut niveau rencontre son double de cinéma, le réel se frotte au fictionnel. Conteur d’histoires hors pair, le metteur en scène, réalisateur et fondateur du Grupo Marea, Mariano Pensotti aime croiser les récits et les destins. Adepte des grandes fresques romanesques et des mises en scène spectaculaires, il s’essaie cette fois, à l’invitation du Festival d’Avignon, à une petite forme pour deux personnages. Il y tisse les existences singulières de Jean Vidal, alpiniste qui décide un jour d’entreprendre l’ascension de l’Annapurna au Népal, mont où son père a trouvé la mort trente ans auparavant, et celle de Michel Roux, le comédien qui l’interprète dans l’adaptation cinématographique de son récit. Mariano Pensotti donne vie comme personne à ces deux parcours portés par Élios Noël et Cédric Eeckhout à renfort d’anecdotes et de rebondissements rocambolesques. Il entremêle la fiction et la réalité, l’intime et les pans d’une histoire oubliée ; comment les corps d’alpinistes disparus réapparaissent du fait de la fonte des glaces. Il est question de Pétrarque et de filiation, des pères partis que leurs fils mythifient et des pères présents que leurs fils méprisent. Dès 15 ans. .

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

L’événement Une ombre vorace Théâtre Guingamp a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol