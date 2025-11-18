une opportunité de découvrir une entreprise ! Venez visiter 2H Energy Saint-Léonard – Agence FECAMP Saint-Léonard

une opportunité de découvrir une entreprise ! Venez visiter 2H Energy Mardi 18 novembre, 09h00 Saint-Léonard – Agence FECAMP Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Visite de l’entreprise 2H ENERGY 2H ENERGY est une société, filiale du Groupe Cahors, spécialisée dans la conception, fabrication, installation, mise en service et maintenance de systèmes d’énergie. 2H ENERGY est en mesure de fournir à ses Clients des solutions complètes dans différents secteurs : Militaire, Nucléaire, Pétrole et gaz, Télécommunications, Centres informatiques, Hôpitaux, Transport Les principaux produits et services de 2H ENERGY sont : Groupes électrogènes dans une gamme de 30 à

Saint-Léonard – Agence FECAMP 76400 Saint-Léonard Saint-Léonard 76400 Seine-Maritime Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/523689 »}]

Visite de l’entreprise 2H ENERGY 2H ENERGY est une société, filiale du Groupe Cahors, spécialisée dans la conception, fabrication, installation, mise en service et maintenance de systèmes d’énergie. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier