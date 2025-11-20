une opportunité de découvrir une entreprise ! Venez visiter la SFEE Saint-Léonard – Agence FECAMP Saint-Léonard

une opportunité de découvrir une entreprise ! Venez visiter la SFEE Jeudi 20 novembre, 08h30 Saint-Léonard – Agence FECAMP Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:30:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T08:30:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Visite de l’entreprise la SFEE La SFEE assure la réalisation de vos travaux électriques depuis la conception, l’installation jusqu’a la maintenance et l’assistance à l’exploitation.

Visite de l’entreprise

Saint-Léonard – Agence FECAMP 76400 Saint-Léonard Saint-Léonard 76400 Seine-Maritime Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/523702 »}]

Visite de l’entreprise la SFEE La SFEE assure la réalisation de vos travaux électriques depuis la conception, l’installation jusqu’a la maintenance et l’assistance à l’exploitation. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier