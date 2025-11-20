une opportunité d’emploi pour vous ! Venez visiter l’Entreprise WEEECYCLING Tourville-les-Ifs – Agence FECAMP Tourville-les-Ifs

une opportunité d’emploi pour vous ! Venez visiter l’Entreprise WEEECYCLING Jeudi 20 novembre, 13h00 Tourville-les-Ifs – Agence FECAMP Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T13:00:00+01:00 – 2025-11-20T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T13:00:00+01:00 – 2025-11-20T15:00:00+01:00

Visite de l’entreprise WEEECYCLING qui prépare les déchets informatiques et bureautiques afin d’être affinés (Technique de séparation mécanique) : déchets recyclables comme les ordinateurs, les photocopieurs, les portables, les compteurs EDF.

Visite de l’entreprise Merci de vous munir de chaussures plates ou de sécurité et d’être vétu d’un pantalon et de manches longues

Tourville-les-Ifs – Agence FECAMP 76400 Tourville-les-Ifs Tourville-les-Ifs 76400 Seine-Maritime Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/523610 »}]

Visite de l’entreprise WEEECYCLING qui prépare les déchets informatiques et bureautiques afin d’être affinés (Technique de séparation mécanique) : déchets recyclables comme les ordinateurs, les photoc La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier