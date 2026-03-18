Une Parisienne en Provence Château de Grignan Grignan
Une Parisienne en Provence Château de Grignan Grignan vendredi 10 avril 2026.
Une Parisienne en Provence
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : – – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-17
Visite nocturne
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Après un long et éprouvant voyage, Madame de Sévigné a enfin retrouvé sa fille bien aimée ! Elle est ravie ! Le comte et son épouse peut-être un peu moins … Venez assister à leurs retrouvailles.
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Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
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English :
Night tour
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After a long and arduous journey, Madame de Sévigné is finally reunited with her beloved daughter! She’s delighted! The Count and his wife perhaps a little less so? Come and witness their reunion.
L’événement Une Parisienne en Provence Grignan a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes