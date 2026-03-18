Une Parisienne en Provence Château de Grignan Grignan

Une Parisienne en Provence

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : – – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-17

Visite nocturne

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Après un long et éprouvant voyage, Madame de Sévigné a enfin retrouvé sa fille bien aimée ! Elle est ravie ! Le comte et son épouse peut-être un peu moins … Venez assister à leurs retrouvailles.

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Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

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English :

Night tour

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After a long and arduous journey, Madame de Sévigné is finally reunited with her beloved daughter! She’s delighted! The Count and his wife perhaps a little less so? Come and witness their reunion.

L’événement Une Parisienne en Provence Grignan a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes