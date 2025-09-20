Une partie de minigolf le lude Le Lude

Une partie de minigolf le lude Le Lude samedi 20 septembre 2025.

Une partie de minigolf 20 et 21 septembre le lude Sarthe

Prêt du matériel sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Mentionné dès le Moyen Âge, le lieu de Malidor se trouve au point de rupture d’un méandre du Loir correspondant vraisemblablement à une modification de son lit. C’est une zone inondable et humide située immédiatement en amont de l’éperon du château du Lude et incluse dans le domaine du Lude. Au XXe siècle, le lieu de Malidor fut également choisi pour installer, en amont de la chaussée du moulin, un établissement nautique composé d’une baignade, d’une petite plage artificielle et d’un plongeoir et d’un golf miniature, toujours en état.

Le minigolf a été créé en 1957 par le club nautique ludois.

Douze jeunes, âgés de 15 à 19 ans, ont remis en état le minigolf de l’aire de loisirs de Malidor, en bordure du Loir en avril 2025.

le lude Malidor, Le Lude Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire

Servane Duchesne